Von Straßenbahn angefahren: Frau schwerstverletzt

Eine Frau ist am Donnerstag in Freiburg von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei hat sie sich schwerste Verletzungen zugezogen, wie die Polizei mitteilte. Die 61-Jährige habe offenbar ein Fahrrad geschoben, als es zu dem Unfall auf der Strecke zwischen dem Fahnenbergplatz und dem Europaplatz kam. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Zeugen wurden gebeten, sich zu melden.