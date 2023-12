Aktuell Land

Von Straße abgekommen und überschlagen

Ein 47 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto von der Straße bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) abgekommen und in der Iller gelandet. Der Wagen kam am Montagmorgen von der glatten Straße ab und überschlug sich, als er einen Hang herunterfuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Auto landete in der Iller und trieb einige hundert Meter, bevor es an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich befreien und auf das Dach klettern. Die Feuerwehr, die DLRG und das Deutsche Rote Kreuz kamen zur Unfallstelle, um ihn zu retten. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug.