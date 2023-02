Aktuell Land

Von Polizist erschossener Mann für häusliche Gewalt bekannt

Der bei einem Polizeieinsatz in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) erschossene 46-Jährige war wegen häuslicher Gewalt polizeibekannt. Er war vor dem Vorfall am Freitag wohl im psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer nahe dem Haus seiner Ex-Partnerin aufgetaucht, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Zwei Polizisten eilten zu Hilfe und wurden von dem Mann mit einem nicht unter das Waffenrecht fallenden Messer bedroht. Als Reizgas seine Wirkung verfehlte, schoss ein 22-Jähriger Beamter auf den zweifachen Vater, der sich in psychiatrischer Behandlung befand. Er erlag an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Wie viele Schüsse abgefeuert wurden, wurde am Dienstag noch nicht bekannt gegeben.