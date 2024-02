Von Laster erfasst - Auto überschlägt sich auf A5

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Auto hat sich bei einem Unfall mit einem Laster auf der Autobahn 5 bei Heidelberg überschlagen. Der 37 Jahre alte Autofahrer habe am Donnerstag leichte Verletzungen erlitten und wohl mehrere Schutzengel gehabt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuvor hatte ein 21-jähriger Lasterfahrer den Angaben zufolge das Auto überholt und beim Einscheren vermutlich übersehen. Der Laster erfasste das Auto, das sich in der Folge überschlug. Der 37-Jährige konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Wagen befreien. Die A5 war kurzzeitig in Richtung Frankfurt gesperrt.