Von Essen nach Mannheim: Waldhof holt Voelcke

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Sascha Voelcke verpflichtet. Der linke Außenbahnspieler kommt vom Liga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen, wie der Club am Freitag bestätigte. Vertragsinhalte wurden nicht mitgeteilt. Damit reagieren die Mannheimer auf den Abgang von Luca Bolay. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 22 Jahre alte Voelcke 27 Partien und kam dabei auf vier Scorerpunkte für RWE. »Er kann sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette spielen und bringt ganz viele Attribute mit, die wir uns vorgestellt haben«, sagte Mannheims Technischer Leiter Anthony Loviso.

Vereinsmitteilung