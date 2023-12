Aktuell Land

Von der Leyen: Schäubles Tod Verlust für Deutschland

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht in Wolfgang Schäubles Tod einen schweren Verlust für Deutschland und Europa. »Nicht nur Wolfgang Schäubles Intellekt und seine Disziplin waren herausragend, sondern auch sein tiefer Respekt vor dem demokratischen Diskurs und seine Fähigkeit, sich immer wieder auf Neues einzulassen«, schrieb seine Parteifreundin am Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter). Schäuble habe durch seine Taten und sein Vorbild wie kaum ein anderer die bundesdeutsche Demokratie geprägt und stets groß und weit voraus gedacht. »Ich werde seinen weisen Rat vermissen«, so die EU-Spitzenpolitikerin.