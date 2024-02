Aktuell Land

Von der Grenze direkt in Haft: Mann zahlt Geldstrafe nicht

Nach drei Jahren auf der Flucht ist ein Mann am Grenzübergang Rheinfelden (Kreis Lörrach) bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland festgenommen worden. Er fuhr mit einem Taxi über die Grenze und wurde von der Bundespolizei kontrolliert, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass wegen Diebstahls noch ein Haftbefehl infolge einer unbezahlten Geldstrafe offen war. Da der Gesuchte weder die Strafe von mehreren Hundert Euro zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat und stattdessen untertauchte, erließ die Staatsanwaltschaft damals Haftbefehl. Auch bei der Festnahme konnte der Mann den Betrag nicht bezahlen. Er wurde in ein Gefängnis eingeliefert, um dort die 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen.