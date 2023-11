Aktuell Land

Von Bus erfasst: Senior nach Unfall in Krankenhaus gestorben

Ein Senior ist in Rastatt von einem Linienbus erfasst worden und zwei Tage später im Krankenhaus gestorben. Der 80-Jährige erlag am Mittwoch seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Unfall passierte am Montag auf einer Straße im Bereich einer Einmündung. Wie es genau zu dem Vorfall kam, war noch unklar. Der Mann wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.