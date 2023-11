Aktuell Land

Von Auto erfasst: Fußgänger in Ulm tödlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Ulm von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stand der 70-Jährige am späten Dienstagabend plötzlich auf der Straße und ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.