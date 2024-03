Aktuell Land

Volocopter erhält grünes Licht für Serienproduktion

Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter hat grünes Licht für den Beginn der Serienproduktion seiner Flugzeuge erhalten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Bruchsal bei Karlsruhe mit. Volocopter stellt neuartige Fluggeräte mit einem markanten Ring für die Rotoren auf dem Dach her, die senkrecht starten und landen können, zwei Menschen haben darin Platz.