Vollbrand von Kleinwagen und Auffahrunfall auf der A8

Ein in Flammen aufgegangener Kleinwagen hat in der Nacht zum Samstag für eine Vollsperrung auf der Autobahn 8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe gesorgt. Am Ende des resultierenden Staus kam es zu einem Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Menschen, wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe in der Nacht zum Samstag mitteilte.