Vogelgrippe: Stallpflicht im Kreis Biberach

In Teilen des Landkreises Biberach ist eine Stallpflicht für Geflügel erhoben worden. Das teilte das Landratsamt mit. Demnach waren in der Ortschaft Bad Schussenried drei an der Geflügelpest verendete Möwen gefunden worden.