Vogelgrippe-Schutzzone auf Ostalbkreis erweitert

Nachdem knapp 20.000 Tiere eines Betriebs in Dillingen an der Donau wegen der Geflügelpest getötet worden sind, ist die Schutzzone bis nach Baden-Württemberg erweitert worden. Die Veterinärbehörde legte die Zone bis nach Neresheim fest, wie das zuständige Landratsamt Ostalbkreis am Donnerstag mitteilte. Auch wenn dort kein relevantes Geflügel gehalten werde, sei eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern um den Seuchenbestand notwendig.