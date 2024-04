Aktuell Land

Viertelfinalspiel: Ludwigsburger Basketballer chancenlos

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie in der Champions League deutlich verloren. Am Mittwoch kassierte der Bundesligist beim spanischen Club UCAM Murcia eine 72:98 (33:44)-Niederlage, dabei lag das Team von Cheftrainer Josh King nie in Führung. Die Ludwigsburger müssen ihr Heimspiel am kommenden Dienstag gegen den Tabellenfünften der spanischen Liga gewinnen, um im Europapokal nicht auszuscheiden. Das Team, das zuerst zwei Spiele der Playoff-Serie gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.