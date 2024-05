Vierjähriger Junge von Auto erfasst und gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

HILZINGEN. Ein vierjähriger Junge ist in Hilzingen im Kreis Konstanz nach einem Verkehrsunfall gestorben. Ein 75-Jähriger habe das Kind am Freitag mit seinem Auto erfasst, wie ein Polizeisprecher sagte. Der lebensbedrohlich verletzte Junge wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb vorerst unklar. Ein Sachverständiger soll dies nun klären. Der 75-jährige Autofahrer habe einen Schock erlitten. Zahlreiche Menschen hatten sich an der Unfallstelle versammelt. (dpa)