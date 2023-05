Aktuell Land

Vierjähriger fällt beim Spielen aus dem Fenster

Ein vier Jahre alter Junge ist in Konstanz beim Spielen aus einem Fenster im zweiten Stock gestürzt und auf ein parkendes Auto gefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachte ein Rettungshubschrauber den Jungen am Dienstagmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.