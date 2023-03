Aktuell Land

Vier Verstöße gegen messerfreie Zone in Stuttgart

In vier Wochen hat die Polizei vier illegale Messer in Stuttgarts City entdeckt. Ist das viel, ist das wenig? Die Bewertung dieser Zahl fällt schwer. Wenn die wärmere Jahreszeit mehr Menschen in die Innenstadt lockt, könnte sich die Zahl deutlich erhöhen.