Vier Vermummte sollen Geldautomat gesprengt haben

Vier vermummte Täter sollen in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Geldautomaten gesprengt haben. Bei der Tat am frühen Donnerstagmorgen sei am Gebäude - einer Geschäftsstelle einer Bank - ein geschätzter Schaden von 200.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien mit einem dunklen Auto in Richtung der dortigen Bundesstraße 3 geflüchtet. Die Höhe der Beute war zunächst nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.