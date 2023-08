Aktuell Land

Vier Verletzte nach Zusammenstoß mehrere Autos

Beim Zusammenstoß von drei Autos auf der Bundesstraße 523 bei Talheim (Landkreis Tuttlingen) sind vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine 48-Jährige sei am Samstag mit ihrem Auto in einer langgezogenen Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto gegen einen Lieferwagen geschleudert, dabei seien die zwei Insassen schwer verletzt worden.