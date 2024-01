Aktuell Land

Vier Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn 8

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 sind im Landkreis Böblingen vier Menschen verletzt worden. Ein Transporter sei an einem Stauende gegen einen weiteren Kastenwagen geprallt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Letzterer habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht, sei mit einem Auto kollidiert und auf die rechte Seite gekippt. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West.