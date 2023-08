Aktuell Land

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Talheim

Vier Menschen sind bei einem Autounfall auf der B523 nahe Talheim (Landkreis Tuttlingen) verletzt worden. Der Wagen eines 41-Jährigen war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten und frontal in den einer 67-Jährigen gekracht, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dadurch geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte in ein zweites entgegenkommendes Auto. Dessen 27 Jahre alter Beifahrer und die Frau aus dem anderen Wagen erlitten schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des dritten Autos wurden nur leicht verletzt.