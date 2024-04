Aktuell Land

Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß im Kreis Sigmaringen

Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Krauchenwies im Landkreis Sigmaringen sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Zwei Menschen im Alter von 23 und 63 Jahren wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher soll es laut Polizei Hinweise auf Alkohol und Betäubungsmittel im Blut geben. Außerdem hat er ersten Erkenntnissen zufolge keinen Führerschein. Der 23-Jährige war aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit dem Auto der 63-Jährigen zusammen. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin dahinter konnte nicht mehr bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Sie und ihr Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.