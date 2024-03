Aktuell Land

Vier-Tage-Woche bei Knaus Tabbert

Der niederbayerische Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert stellt von April an für einen Teil seiner Belegschaft auf eine Vier-Tage-Woche um. Das Unternehmen kämpfe wie viele andere auch um Fachkräfte, sagte Firmensprecher Stefan Diehl. »Wir wollen uns als moderner und attraktiver Arbeitgeber präsentieren.« Der Wechsel betreffe neben dem Hauptsitz in Jandelsbrunn (Landkreis Passau) auch den Standort Sinntal-Mottgers in Hessen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.