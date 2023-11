Aktuell Land

Vier Schwerverletzte nach Unfall: Autofahrer wohl betrunken

Vier Menschen sind bei einem Autounfall nahe Dornstetten (Kreis Freudenstatt) schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zum Freitag in einer Linkskurve von einer Landstraße ab und streifte in einem Wald mehrere Bäume.