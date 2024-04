Aktuell Land

Vier mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft

Weil sie Drogenhandel in nicht geringen Mengen betrieben haben sollen, sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen sollen seit März 2024 mit der »El Tusi«-Droge, einem Gemisch aus MDMA, Ketamin und Inosit, gehandelt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Mittwoch gemeinsam mitteilten.