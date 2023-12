Aktuell Land

Vier mutmaßliche Drogendealer in U-Haft

Rund sechs Kilo Kokain, 1,5 Kilo Marihuana und 560 Gramm Haschisch haben Ermittler bei vier mutmaßlichen Drogendealern gefunden. Gegen die Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren erließ ein Haftrichter am Mittwoch Haftbefehle, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Die Tatverdächtigen, die im Raum Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) Rauschgift verkauft haben sollen, sitzen demnach in Untersuchungshaft.