Vier mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls teurer Autos in mehreren Bundesländern haben Polizisten vier Männer zwischen 36 und 42 Jahren festgenommen. Die Verdächtigen hielten sich während der Ergreifungen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Gruppe soll 13 Wagen im Wert von rund 1,9 Millionen Euro gestohlen haben.