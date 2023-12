Aktuell Land

Vier Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger wollte am Freitagabend mit seinem Auto auf die Bundesstraße 3 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 18-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Autos stießen frontal zusammen. Die drei Insassen im Wagen des 22-Jährigen und die 18-Jährige kamen ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.