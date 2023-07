Aktuell Land

Vier Koalas leben jetzt im Ländle

Mit dem Flugzeug aus Down Under: Vier Koalas leben jetzt in der Wilhelma. Das Beuteltier-Quartett soll das Herzstück der neuen »Terra Australis« sein, wie der Stuttgarter Zoo am Montag mitteilte. »Den Tieren geht es gut, sie haben nur noch ein bisschen mit dem Jetlag zu kämpfen«, sagte Revierleiterin Thali Bauer. Schon am Freitag waren die Koalas am Frankfurter Flughafen gelandet. Dann ging es laut Wilhelma mit einem klimatisierten Spezialtransporter nach Stuttgart.