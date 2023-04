Aktuell Land

Viele Südwest-Schlösser in der Nacht weiterhin ohne Licht

An manchen Schlössern im Südwesten bleibt es in der Nacht weiter dunkel. Auch nach dem Auslaufen der Energieeinsparverordnung des Bundes am kommenden Samstag, die unter anderem ein Verbot der Fassadenbeleuchtung vorsah, wird bei Kulturdenkmälern nach Möglichkeit weiterhin auf eine nächtliche Beleuchtung verzichtet, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums in Stuttgart mitteilte. Abgeschaltet blieben die Lichter unter anderem am Schloss Heidelberg, Schloss und Fürstenhäusle Meersburg, Kloster und Schloss Salem oder dem Neuen Schloss Tettnang.