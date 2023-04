Aktuell Land

Viele Fahrzeuge der Autoposer- und Tuning-Szene kontrolliert

Bei Kontrollen in der Autoposer- und Tuning-Szene hat die Polizei in Baden-Württemberg rund 1260 Fahrzeuge kontrolliert. Wie das Innenministerium am Samstag weiter mitteilte, wurden am Karfreitag 361 Verstöße im Bereich Posing und illegalem Tuning von mehr als 360 Polizisten festgestellt. 79 Fahrzeuge seien von den Beamten aus dem Verkehr gezogen worden, drei illegale Autorennen seien gestoppt worden. Die Zahl der Kontrollen und Verstöße blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich hoch.