Videodreh für Rap-Song löst Polizeieinsatz in Österreich aus

Videoaufnahmen für einen Rap-Song haben in Österreich die Polizei auf den Plan gerufen. Eine besorgte Anwohnerin hatte sie alarmiert, als sie am Samstagabend ein Gruppe maskierter und vermeintlich bewaffneter Menschen sah. Die Polizei rückte sofort zu dem Platz für Skater in Götzis rund 25 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee aus, wie sie am Sonntag berichtete. Schnell habe sich herausgestellt, dass die Anwesenden ein Musikvideo drehten.