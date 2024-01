VfB will in Gladbach an starke Form aus Vorjahr anknüpfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will seine starke Form mit ins neue Jahr nehmen und den Höhenflug bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fortsetzen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß ist in dieser Saison bislang die große Überraschung und überwinterte in der Fußball-Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Schon jetzt haben die Schwaben mehr Punkte gesammelt als in der kompletten vergangenen Spielzeit.

Eine gute Nachricht gab es für den VfB schon am Freitag: Mittelfeldtalent Enzo Millot hat seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Der Franzose war zuletzt eine der tragenden Säulen im Offensivspiel der Schwaben.

