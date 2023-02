Aktuell Land

VfB-Vizepräsident weist Vorwürfe von Vereinsbeiräten zurück

Vizepräsident Rainer Adrion vom VfB Stuttgart hat sich gegen die Kritik von zwei zurückgetretenen Vereinsbeiräten an der Gremienarbeit beim Fußball-Bundesligisten und an seiner Person verwahrt. Den Vorwurf der Intransparenz und der mangelnden Aufklärung weise er »entschieden zurück«, sagte er am Freitag in einer Mitteilung des Vereins. »Eine Diffamierung von Personen in jedweder Form hat nicht stattgefunden und gehört nicht zu meinen Persönlichkeitsmerkmalen.«