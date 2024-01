Aktuell Land

VfB verleiht Sturm-Talent Kastanaras nach Ulm

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht Stürmer Thomas Kastanaras bis zum Saisonende an den Drittligisten SSV Ulm 1846 aus. »Für die weitere Entwicklung von Thomas ist Spielpraxis von großer Bedeutung«, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Clubmitteilung vom Dienstag. Kastanaras hatte im Mai einen Mittelfußbruch erlitten und war daraufhin monatelang ausgefallen. In der laufenden Saison hat der 20-Jährige für die Stuttgarter Profis noch kein Pflichtspiel bestritten.