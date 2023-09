VfB Stuttgart will in Köln Erfolgsserie ausbauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will seine jüngste Erfolgsserie im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln ausbauen. Mit weiteren drei Punkten würde sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der VfB schaffte zuletzt drei Siege nacheinander, der Tabellen-16. Köln sammelte an bisher fünf Bundesliga-Spieltagen nur einen Punkt.

Beim VfB war der Einsatz der angeschlagenen Silas Katompa Mvumpa und Dan-Axel Zagadou fraglich. Flügelspieler Silas hat Probleme am Sprunggelenk, Innenverteidiger Zagadou leidet an muskulären Beschwerden. Weiterhin fehlen wird Josha Vagnoman. Er steht nach Problemen am Mittelfußbruch noch im Aufbautraining. Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong spielt mit Südkorea weiter bei den Asienspielen in China.

