VfB Stuttgart verleiht Stürmer Perea an Hansa Rostock

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht Angreifer Juan Jose Perea für eine Saison an den FC Hansa Rostock aus. Eine Klasse tiefer soll der 23-jährige Mittelstürmer Spielpraxis sammeln, teilten die Schwaben am Freitag mit. »Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, so häufig wie möglich auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen«, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. »Bei Hansa Rostock sind diese Rahmenbedingungen absolut gegeben, deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Leihe ein guter Schritt für Juan ist.«