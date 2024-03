Aktuell Land

VfB Stuttgart verlängert mit U17-Weltmeister Herwerth

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit U17-Weltmeister Max Herwerth verlängert. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger spielt in der U19 der Schwaben, wurde aber auch schon in zwei Testspielen der Profi-Mannschaft des Fußball-Bundesligisten eingesetzt. Im November gewann Herwerth mit der deutschen U17-Nationalelf den WM-Titel in Indonesien. Zur Laufzeit des neuen Vertrags machte der VfB am Mittwoch keine Angaben.