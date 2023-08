Aktuell Land

VfB Stuttgart verlängert mit japanischem Nationalspieler Ito

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Abwehrspieler Hiroki Ito vorzeitig bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. »Er ist ein intelligenter, technisch und athletisch starker Spieler und gehört zu den Besten auf seiner Position in der Liga«, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth über den japanischen Nationalspieler, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Ito habe beim VfB bisher »eine außerordentliche Entwicklung genommen« und sei nun »eine der tragenden Säulen in unserem sportlichen Konzept«, sagte Wohlgemuth.