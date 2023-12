Aktuell Land

VfB Stuttgart verkauft Klimowicz an Atlético San Luis

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gibt seinen früheren Offensivspieler Mateo Klimowicz dauerhaft an Atlético San Luis ab. Der 23-Jährige war bisher nur an den mexikanischen Club ausgeliehen und wechselt nun endgültig nach Mittelamerika, wie der Tabellendritte am Freitag mitteilte. Laut Medienberichten sollen die Stuttgarter eine Ablöse von rund 750.000 Euro für den Argentinier erhalten.