Mit einem 3:0 gegen den FC Augsburg und dem überraschenden dritten Tabellenplatz hatte sich der VfB von Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwochabend in die Winterpause verabschiedet. Trainingsstart nach einer kurzen Pause ist am 2. Januar. Am 14. Januar gehen die Pflichtpartien mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder los.

