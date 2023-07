Aktuell Land

VfB Stuttgart testet gegen Gladbach und 1860 München

Der VfB Stuttgart absolviert in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Turnier, bei dem auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach und der TSV 1860 München aus der 3. Fußball-Liga dabei sein werden. Die Spiele finden am 29. Juli im Sportpark Heimstetten statt, wie die Schwaben am Dienstag mitteilten.