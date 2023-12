Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB liegt nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison überraschend auf dem dritten Tabellenplatz. Nachdem sie vergangene Woche erst Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal warfen und in der Liga dann ein Remis gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen schafften, hoffen die Schwaben auch am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim Tabellenzweiten in München auf einen Coup.

