VfB Stuttgart ohne Nübel zu Gast in Darmstadt

Ohne Stammtorwart Alexander Nübel will Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart seinen Champions-League-Rang festigen. Die Schwaben sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 zu Gast. Nübel fällt wie am vergangenen Wochenende mit Hüftproblemen aus und dürfte erneut von Fabian Bredlow ersetzt werden. Zudem fehlt Verteidiger Anthony Rouault wegen seines Nasenbeinbruchs. Der VfB belegt mit Trainer Sebastian Hoeneß derzeit Rang drei mit drei Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund. Darmstadt steckt im Tief und ist seit 14 Liga-Partien ohne Sieg.

