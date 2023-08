Bitte aktivieren Sie Javascript

Undav war erst vergangene Woche vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion an den Neckar gekommen. Beim 3:0-Erfolg im Testspiel bei Sheffield United feierte der 27-Jährige am vergangenen Samstag nach etwas mehr als einer Stunde sein Debüt für den VfB. Die Stuttgarter treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstag (13 Uhr/Sky) auf den Regionalligisten TSG Balingen.

