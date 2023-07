Aktuell Land

VfB Stuttgart müht sich zu spätem Sieg im ersten Testspiel

Der VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison einen mühevollen Sieg gefeiert. Der Fußball-Bundesligist kam gegen eine Hohenlohe-Auswahl in Schwäbisch Hall am Sonntag durch späte Tore noch zu einem 3:0 (0:0). Die Treffer erzielten die Stürmer Mohamed Sankoh per Doppelpack (77. und 85. Minute) und Gil Dias (81.).