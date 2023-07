VfB Stuttgart lässt bis zu 1000 Fans zum ersten Training zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 steht für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am 9. Juli in Schwäbisch Hall gegen eine Hohenlohe-Auswahl an. Am 17. Juli reist das Team ins Trainingslager im österreichischen Neukirchen.

Sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal bestreitet der VfB am 12. August in Reutlingen gegen die TSG Balingen. Am Wochenende darauf beginnt die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel der Schwaben gegen den VfL Bochum.

Bundesliga-Tabelle

Kader des VfB Stuttgart

VfB-Termine

VfB-Mitteilung