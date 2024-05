VfB Stuttgart kann mit Sieg neue Bestmarke aufstellen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will mit einem Sieg beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Rennen um die Vizemeisterschaft bleiben. Trainer Sebastian Hoeneß hat den zweiten Platz hinter Meister Bayer Leverkusen zwei Spieltage vor dem Saisonende als neues Ziel ausgegeben. Die Teilnahme an der Champions League hat der Tabellendritte bereits sicher. Auf dem zweiten Platz steht derzeit Rekordmeister FC Bayern München mit 69 Punkten, der VfB hat bisher 67 Zähler geholt.

Mit einem weiteren Sieg würden die Stuttgart einen vereinsinternen Rekord aufstellen. Mit dann 22 Saisonsiegen würden sie ihre bereits egalisierte Bestmarke aus den Spielzeiten 1991/1992 und 2006/2007 um einen Erfolg übertreffen. Damals war der VfB jeweils Meister geworden. In Augsburg kann Hoeneß wieder auf Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt und Mittelfeldspieler Enzo Millot zurückgreifen. Beide haben ihre Gelbsperren abgesessen.

