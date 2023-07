Aktuell Land

VfB Stuttgart gibt Stürmer Faghir nach Elversberg ab

Der VfB Stuttgart setzt auch in der kommenden Saison nicht auf Stürmer Wahid Faghir. Die Schwaben verleihen den 19 Jahre alten Dänen für ein Jahr an den saarländischen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Das teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Der Offensivspieler, dessen Vertrag beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten noch bis zum 30. Juni 2026 läuft, war bereits nicht mit ins Trainingslager des VfB nach Österreich gereist.