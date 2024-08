VfB Stuttgart gewinnt Härtetest gegen Bilbao 4:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vizemeister VfB Stuttgart hat zum Abschluss der Sommer-Vorbereitung einen deutlichen Sieg gefeiert. Im letzten Härtetest vor dem Supercup-Duell bei Bayer Leverkusen gewannen der Fußball-Bundesligist mit Rekordeinkauf Deniz Undav als spät eingewechseltem Joker gegen den spanischen Pokalsieger Athletic Bilbao 4:0 (2:0). Bei der Saisoneröffnung sorgten ein Doppelpack von Silas Katompa Mvumpa (11./49.) sowieTreffer von Ermedin Demirovic (14.) und Nick Woltemade (79.) vor 50.000 Zuschauern für den verdienten Erfolg.

»Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir waren griffig, konzentriert, klar in unserem Spiel«, bilanzierte VfB-Coach Sebastian Hoeneß. »Die Struktur war gut. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir die 100-prozentige Gegenwehr bekommen haben. Es ist nicht ganz einfach einzuordnen das Spiel.«

Noch ohne die EM-Teilnehmer in der Startelf kontrollierte das Überraschungsteam der vergangenen Saison gegen die enttäuschenden Gäste von Beginn an die Partie. Die Gastgeber legten nach ihrer Saisoneröffnung mit den Fans furios los und führten nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 2:0.

Ein paar Spielminuten für Undav

Mit dem Rücken fälschte zunächst Silas nach einer Ecke und einem Kopfball von Jeff Chabot ab. Dann sorgte eine Kombination zweier Neuzugänge für den zweiten Treffer: Der frühere Kölner Justin Diehl flankte, der ehemalige Augsburger Demirovic spitzelte den Ball freistehend ins Tor. Mit einem sehenswerten Solo legte Silas nach der Pause gegen den Europa-League-Teilnehmer schnell nach. Der eingewechselte und aus Bremen zu den Stuttgartern gekommene Woltemade staubte zudem ab.

Die Einwechslung von Undav, der schon beim Aufwärmen mit Sprechchören begrüßt wurde, feierten die Fans wenige Minuten vor dem Ende lautstark (84.). Erst am Tag zuvor hatten die Schwaben vermeldet, sich nach langem Tauziehen mit Brighton & Hove Albion doch noch geeinigt zu haben. Undav spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Stuttgart und wird nun weiter für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß auflaufen.

Am kommenden Samstag tritt der Tabellenzweite der vergangenen Spielzeit zum Supercup in Leverkusen an. Die Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal beim SC Preußen Münster bestreiten die Schwaben deswegen erst am 27. August. Drei Tage zuvor beginnt die Bundesliga-Saison für die Stuttgarter mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg.